D-Smart’ın 18. Yıl Kutlaması Sürprizleri

18 YILDIR KALİTELİ İÇERİK SUNUYOR

Tam 18 yıl önce her yaştan izleyiciye kaliteli içerikler sunmak amacıyla yola çıkan yayın platformu, sinemadan dizilere, spordan belgesellere, çizgi içeriklerden müziğe kadar hayatın birçok alanında yüzlerce kanalı evlere taşıyor. İnternet erişim hizmetiyle gücünü artıran bu platform, tüm içeriklerine bilgisayar, telefon ve tablet gibi akıllı cihazlardan ulaşma imkanı sağlıyor. Şimdi, bu 18 yıllık birikimini ve 18 yaşın getirdiği heyecanı geleceğe taşıyor.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI BAŞLIYOR

Ülkemizin öncü yayın platformu D-Smart, 10 Şubat 2007’de kuruldu ve bu ay 18’inci yaşını kutluyor. D-Smart, doğum günü vesilesiyle 10 Şubat’tan itibaren bir hafta boyunca paket fark etmeksizin tüm kanalların tüm kullanıcılara açık olacağını duyuruyor. Bu şekilde sevincini tüm Türkiye ile paylaşıyor.

KAMPANYA FIRSATLARI SUNULUYOR

D-Smart, 18 yaşına özel olarak ailelerine katılacak yeni kullanıcılara yönelik 4 yeni kampanya hazırladı. ‘D-Smart GO Mega Paket Kampanyası’na katılanlar, 18 yıl şerefine yüzde 18 indirimden faydalanacak. 1-18 Şubat 2025 tarihleri arasında “DSMRT18YIL” kodu ile www.dsmartgo.com.tr üzerinden yapılan başvurularla, ‘D-Smart GO Mega Paket’i 599,99 lira yerine 492 lira ile satın alma imkanı sunuluyor.

ÖZEL KAMPANYALARLA GÜÇLÜ FIRSATLAR

’18. Yıla Özel İnternet Kampanyası’, ’18. Yıla Özel İnternet + D-Smart GO Kampanyası’ ve ’18. Yıla Özel İnternet + TV Kampanyası’ ise 3 Şubat’tan itibaren başlayacak. Çağrı merkezi ve www.dsmartgo.com.tr üzerinden başvuruda bulunan kullanıcılar, bu 18. yıla özel fırsatlardan yararlanabilecek.

İZLEYİCİLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

D-Smart, şubat ayında efsane diziler, ödüllü filmler, film seçkileri, belgeseller, çizgi filmler ve dikkat çekici spor müsabakaları ile izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yüzden fazla canlı TV kanalı ve binlerce içerik, 72 saate kadar geri sarma özelliği ile sunuluyor. D-Smart, Togg T10X dahil, istenilen kişisel cihazdan ve yerde izleme imkanı sağlıyor.