DAEŞ Teröristlerinin Cenazelerine Ailelerden Tepki Yok

Yalova’da gerçekleşen üç polis memurunun şehit edilmesinin ardından güvenlik güçleri, DAEŞ’in hücre evlerine yönelik operasyonlarını devam ettiriyor. Şehit polislerin memleketlerinde düzenlenen törenlerin sonrasında, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu’na gönderilen terörist cesetleri için herhangi bir sahip çıkan çıkmadı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan çağrılara yanıt verilmemesi üzerine süreç devlet eliyle sürdürülmeye başlandı. Ailelerinin cenazelerini teslim almaya dahi gelmediği 6 teröristin cesedi, Adli Tıp Kurumu’ndaki 25 günlük beklemenin ardından, devlet tarafından defnedilmek üzere işlem yapılmaya başlandı.

DEVLET TARAFINDAN DEFNİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valilik tarafından belirlenen mezarlıklara, 6 terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde, sessiz ve kontrollü bir biçimde gömüldü. Teröristlerin, görevdeki polis memurlarına açtığı ateş sonucu, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polisler şehit oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yalova’da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında teröristler, polislere ateş açarak çatışmaya neden oldu. Bu saldırı sonucunda 3 polis memuru şehit düşerken, 8 polis ve bir bekçi de yaralandı.

OPERASYONUN SONUCU

Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi, aynı zamanda operasyonda bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.