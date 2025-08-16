Daltonlar Çetesi İddianamesi Onaylandı: 105 Sanık Yargılanacak

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakkında dava açılan 105 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 1676 sayfalık belgede, 2 kişi “maktul”, 1 kişi “mağdur”, 78 kişi “müşteki” olarak geçiyor. 69 sanık tutuklu, 9 sanık ise firari durumda.

ÖRGÜT YAPISI VE FAALİYETLERİ

İddianame, suç örgütünün nasıl ortaya çıktığını ve yapısını detaylı bir şekilde anlatıyor. Firari sanık Barış Boyun’un, Türkiye’deki örgüt faaliyetlerinin devam etmesi için çeşitli alanlarda farklı kişileri yönetici pozisyonuna atadığı kaydedildi. Örgütün silahlı eylem grubunun elebaşısı olarak firari sanık Beratcan Gökdemir’in ismi geçiyor. Gökdemir’in başında olduğu “Daltonlar” grubu, Barış Boyun’un suç örgütü adına pek çok silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemi gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Gökdemir’in Rusya’da tutuklu olduğu ve Mart 2024’te Barış Boyun’dan ayrıldığı belirtilerek, “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olarak faaliyetlerine devam ettiği ifade ediliyor. İddianamede, yapılan saha ve istihbari çalışmalarda Gökdemir’in, kendisine bağlı olan örgüt mensuplarının gerçekleştirdiği eylemlerden elde edilen haksız kazanç ile silahların adil pay edilmemesi nedenleriyle Boyun’dan ayrıldığı yönde tespitler bulunduğu belirtiliyor.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

“Daltonlar”ın, bilinen yeraltı suç örgütlerinden farklılıklar taşıdığı ifade ediliyor. Örgütün üyelerinin genellikle 15-20 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu, bilgisayar oyunlarından ve internet tabanlı dizilerden etkilendikleri aktarılıyor. Gençler, sosyal medya üzerinden örgüt liderinin paylaşımlarına maruz kalarak, örgüte katılmak için ikna ediliyor. İddianamede, “Örgüt, gençleri ‘kamikaze dronu’ gibi kullanıyor” deniliyor.

Gökdemir’in yanı sıra birçok kişi örgüt yönetiminde görev almakta. Bu kişilere “Abi” olarak hitap edildiği, talimatlarına harfiyen uyulduğu, sosyal medyada yüksek popülariteye eriştikleri belirtiliyor. Genç nesil üzerinde yaşam tarzlarına ve örgüte yönelik hayranlık oluşturularak, potansiyel sempatizanlarla iletişim kurup onlara örgüt üyeliği teklif ediliyor.

CİDDİ CEZA TALEPLERİ

İddianamede, firari sanıklar Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu sanıklar Ahmet Mustafa Timo, Sinan Memi, Murat Özavşar ve Batın Can Gökdemir’e; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma” gibi birçok suçlamadan ağırlaştırılmış müebbet ve uzun süreli hapis cezası verilmesi talep ediliyor. Sanıkların yönetici konumları gereği, diğer örgüt üyelerinin eylemlerinden sorumlu tutuldukları da ifade ediliyor.