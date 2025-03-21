Daltonlar Çetesinin Yöneticisi Türkiye’de Yakalandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde, hakkında İnterpol’den kırmızı bülten kararı talep edilen Daltonlar Suç Örgütü lideri Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) gerçekleştirdiği yurtdışı operasyon ile yakalanıp, Türkiye’ye getirildi. Timo, İstanbul Emniyeti’ne teslim edildi.

SUÇLAR VE GÖZALTINA ALMA KARARI

Şüpheli Timo’nun “Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek”, “Kasten öldürme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama”, “Yağma”, “Silahlı tehdit”, “Mala zarar verme”, “Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma”, “Otomobil hırsızlığı” ve “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” gibi 31 çeşitli suçtan arandığı belirlendi. Savcılık, MİT’in yurt dışı çalışmaları neticesinde Türkiye’ye getirilen Timo hakkında 4 gün gözaltı kararı çıkardı.

OLAYLARDAKİ ROLÜ

Timo’nun, 27 Mayıs 2024’te İstanbul’da Eyüp Kara’nın ve 25 Eylül 2024’te Kahramanmaraş’ta Yunus Erden’in öldürülmesi vakalarında baş şüpheli olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Timo’nun suç dosyasının ve içinde bulunduğu örgütün faaliyetlerinin ciddiyetini gözler önüne seriyor.