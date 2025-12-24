Daltonlar Suç Örgütü Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Suç örgütleriyle mücadelede önemli bir aşama kaydedildi. Daltonlar suç örgütüne üye olduğu iddia edilen 326 şüpheli, yargı önüne çıkarıldı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda gerçekleşen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katılım gösterdi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA CEZA

Duruşma sırasında savcının mütalaası istendi. Savcı, daha önceki oturumlarda sunduğu esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek suça sürüklenen çocukların da mütalaaya uygun biçimde cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, 305 sanığın yer aldığı davaların birleştirildiği duruşmada toplam 362 sanığın yargılandığı davada kararını duyurdu. Örgüt lideri olarak belirtilen Barış Boyun ile örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir’in aralarında bulunduğu 34 sanığın yakalanamadığı için dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE AĞIR CEZALAR

Mahkeme, örgüt yöneticisi Bahadır Akdağ’a “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 7 kez ve “kasten öldürme” suçundan 5 kez olmak üzere toplam 6’sı ağırlaştırılmış 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Zafer Boyun da aynı suçlardan 6’sı ağırlaştırılmış 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 258 sanık için ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen hapis cezaları belirlendi.

BERAAT EDENLER VE TUTUKLULUK DURUMU

Duruşmada rap müziğin ünlü isimleri “Heijan” lakaplı Doğan Tarda ve “Muti” lakaplı Muhammet Nedim Doğan, üzerlerine atılı bulunan suçlardan beraat etti. “CAC” lakaplı Şahan Terzioğlu ile “BIG” lakaplı Samet Işık ise “suç örgütüne üye olmak” ve “suç işlemeye tahrik” suçlarından toplamda 4’er yıl 7’şer ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, 62 sanığın beraatine ve hayatını kaybeden 2 sanık hakkında davanın düşmesine hükmetti. Tutuklu durumda bulunan 37 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, 96 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca 15 sanığın tutuklanmasına da hükmedildi.