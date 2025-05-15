Damla Sönmez, Cannes’da Şıklık Yarattı

CANNES’TA DAMLA SÖNMEZ RÜZGÂRI

Türk televizyonlarının sevilen ismi Damla Sönmez, Kötü Kan dizisinin ani finalinin ardından Cannes’a yöneldi. 78. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren başarılı oyuncu, şeffaf detaylı ve püsküllü elbisesiyle adeta bir moda ikonu oldu. Çukur, Alev Alev ve Maviye Sürgün gibi yapımlarla kalplerde taht kuran Sönmez, bu kez yapımcı kimliğiyle festivalin prestijli Marché du Film etkinliğinde yer aldı ve tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına aldı.

KIRMIZI HALIDA BÜYÜLEDİ

Cannes Film Festivali, 13 Mayıs’ta kapılarını açtı ve kırmızı halı, dünyanın dört bir yanından gelen yıldızlarla doldu. Damla Sönmez, festivalin Marché du Film bölümünde yapımcı olarak Türk sinemasını temsil etti. Daha önce kısa filmlerde rol almış ve Tezgah adlı uzun metraj filminde hem yapımcı hem de oyuncu olarak yer almış olan Sönmez, bu kez Lynne Ramsay’in Jennifer Lawrence ile çalıştığı filmi Die My Love’ın kırmızı halısında yer aldı.

Damla Sönmez’in kırmızı halıdaki tarzı, festivalin katı kıyafet kuralları arasında adeta bir başkaldırı gibiydi. Bu yıl Cannes, çıplaklık ve volümlü elbiseleri yasaklayarak şeffaf kıyafetlere karşı savaş açmıştı. Ancak Sönmez’in şeffaf detaylı ve püsküllü elbisesi, bu kuralları zarif bir şekilde çiğneyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Açık saçları, hafif makyajı ve sade takılarıyla çarpıcı bir görünüm sergileyen oyuncu birçok övgü aldı. Bella Hadid gibi isimler de şeffaf detaylarla kuralları zorlarken, Sönmez’in tarzı Türk takipçilerinden “en şık” yorumlarını topladı.

DAMLA SÖNMEZ HAKKINDA KISACA

3 Mayıs 1987 doğumlu Damla Sönmez, St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü burslu bir şekilde tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile eğitim alan Sönmez, 2009 yılındaki Bornova Bornova filmindeki performansıyla Altın Portakal ve Sadri Alışık gibi ödüller kazandı. Çukur, Alev Alev, Maviye Sürgün gibi yapımlarda ve son olarak Ertan Saban ile başrolü paylaştığı Kötü Kan dizisinde rol alan Sönmez, erken final yapan dizinin ardından Cannes’daki başarılı çıkışıyla hayranlarının moralini yükseltti.