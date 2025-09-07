Daniele Santarelli: Üzüntü içindeyiz, çok yakındık!

BAŞANRETÖRÜN AÇIKLAMALARI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü Daniele Santarelli, gümüş madalya kazandıktan sonra AA muhabirine verdiği demeçte, bugün kazanmaya yönelik her şeyi denediklerini belirtti. Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya’nın karşısında büyük bir mücadele verdiklerini dile getiren Santarelli, “Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık” şeklinde konuştu.

GURUR DUYULACAK BAŞARI

Takımın performansıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Santarelli, yaptıklarından gurur duyması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Oyuncuları ve ekibiyle olan ilişkisini vurgulayarak, “Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık. Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum” dedi.

DESTEK VE MUTLULUK VURGUSU

Santarelli, kendilerine inanan ve destekleyen herkesin bugün mutlu olabileceğini ifade etti. Bu süreçte, aidiyet ve takım ruhunun önemi ön plana çıkıyor. Başantrenör, kazandıkları deneyimlerin gelecekte onlara yardımcı olacağını düşünüyor.