Danimarka Grönland’daki Askeri Varlığını Artırma Kararı Aldı

DÜNYA GRÖNLAND’DA OLUP BİTENLERİ İZLİYOR

Danimarka Savunma Bakanlığı, Arktik bölgesinde artan güvenlik endişelerine dikkat çekerek, “Grönland Hükümeti ve Danimarka Savunma Bakanlığı, Grönland’da NATO müttefikleriyle yakın iş birliği içerisinde tatbikat faaliyetlerini artırma kararı aldı. Bu demek oluyor ki bugünden itibaren Grönland ve çevresinde askeri varlığımız da artmış olacak” açıklamasında bulundu.

ARTAN ASKERİ VARLIK

Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin tatbikat faaliyetleri çerçevesinde birliklerini Grönland’a yerleştireceği ifade edilen açıklamada, söz konusu durumun ilerleyen dönemde NATO müttefikleri dahil olmak üzere adadaki uçak, gemi ve asker sayısında artışa yol açacağı kaydedildi.

TRUMP’IN GRÖNLAND VURGUSU

ABD Başkanı Trump, sosyal medya paylaşımında ülkesinin Grönland’ı edinmesi halinde NATO’nun daha güçlü ve etkin olacağını belirtti. Daha önce Grönland ile ilgili sorulara, “Grönland’ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor” ifadeleriyle yanıt vermişti.

Çin ve Rusya’ya ait savaş gemileri ve denizaltıların Grönland çevresindekine varlığını ortaya koyarak buna müsaade edilmeyeceğini ve “bir şekilde Grönland’ı alacaklarını” dile getiren Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın daha önce ABD’nin egemenliğin devredilmesi dâhil, benzeri yaklaşımları reddettiğini hatırlattı.