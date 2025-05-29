Danimarkalı Araştırmacılar, Rusya’nın Nükleer Bilgilerini İfşa Etti

RUSYA’NIN NÜKLEER TESİSLERİNE DAİR GİZLİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Danimarkalı araştırmacı gazetecilik kuruluşu Danwatch ile Alman Der Spiegel dergisi, kamuya açık ihaleler veri tabanındaki 2 milyondan fazla dokümanı inceleyerek, Rusya’nın stratejik nükleer tesisleri hakkında gizli bilgileri açığa çıkardı. Elde edilen belgeler, son yıllarda Rusya’nın nükleer altyapısını modernize etme ve genişletme yönünde gerçekleştirdiği çalışmaları gözler önüne seriyor.

HIPERSONIK FÜZE SİSTEMLERİ VE DETAYLI PLANLAR

Söz konusu belgelerde, Orenburg bölgesindeki Yasny kasabası çevresinde bulunan Stratejik Füze Kuvvetleri’ne ait üslerin kapsamlı planları yer alıyor. Bu üslerde, Rusya’nın en gelişmiş nükleer taşıma sistemlerinden biri olan hipersonik Avangard füze sistemleri konuşlandırılmış durumda.

UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN DAHA FAZLASI

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’nun Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen, bu belgelerin değerine dikkat çekerek, “Şimdiye kadar bu üsleri yalnızca uydu fotoğraflarıyla takip edebiliyorduk. Ancak elimizdeki ayrıntılı planlar sayesinde ilk defa binaların içini ve yer altı yapıları dahil olmak üzere tüm altyapıyı detaylı şekilde görebiliyoruz. Bu, eşi benzeri görülmemiş bir durum,” şeklinde belirtti.

SON 10 YILDA YENİ YAPILAR

Belgeler, son on yıl içinde inşa edilen yüzlerce yeni kışla, kontrol merkezi, gözetleme kulesi ve yer altı tünellerine dair teknik çizimleri de içeriyor. Bunların yanı sıra, güvenlik sistemlerinin şemaları, elektrik altyapısı, bilgi teknolojisi ağları, alarm sistemleri ve sensörlerin yerleşimleri gibi son derece hassas bilgilere de yer verilmiş durumda.

ASKERİ YAŞAMIN AYRINTILARI

Sızdırılan belgelerde yalnızca teknik bilgiler yer almıyor, aynı zamanda askeri tesislerdeki yaşamı yansıtan detaylar da bulunuyor. Arasında “Dur! Geri dön! Yasak bölge!” gibi duvarlara yazılmış uyarı ifadeleri ve askerler için hazırlanmış spor ekipmanları ile masa oyunları da öne çıkıyor. İngiliz ordusunda daha önce istihbarat subayı olarak görev yapmış Philip Ingram, bu verilerin istihbarat açısından son derece değerli olduğunu belirterek, “Elektrik ve su sistemlerinin nasıl çalıştığını bilmek, bir tesisin zayıf yönlerini belirlemek için kritik önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Norveç Savunma Komutanlığı ve Kurmay Koleji’nde istihbarat uzmanı görevini yürüten Tom Røseth, Rusya’nın nükleer altyapısını yenileme sürecinin ifşa edilmesinin Avrupa güvenliği açısından kayda değer bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Avrupa, güvenlik politikası açısından temel bir dönüşüm içinde. Rusya’nın nükleer silahlarını yenilediğini görmek, bu yeni dönemin gerçekliğini anlamamız açısından kritik,” dedi. Haberde, Rusya’nın savunma ihalelerinde gizliliği artırmak amacıyla yalnızca onaylı yerli yüklenicilerin erişim sağlayabildiği kapalı bir veri tabanı oluşturduğu, ancak birçok hassas belgenin kamuya açık ihalelere yanlışlıkla eklendiği belirtildi. Danwatch ve Der Spiegel, bu tür belgelerin 2024 ortalarına kadar ihale dosyalarına eklenmeye devam ettiğini ortaya koydu.