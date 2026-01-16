Darıca Hayvanat Bahçesi Kapanma Kararı Aldı

darica-hayvanat-bahcesi-kapanma-karari-aldi

DARIÇA’DA HAYVANAT BAHÇESİ VE BOTANİK PARKI KAPANMA KARARI ALDI

Darıca’da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, kapanma kararı aldığını duyurdu. 1993 yılında kapılarını açan tesis, bünyesinde 286 hayvan türünü barındırıyordu ve yaklaşık 3 bin 600 üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyordu. Botanik park kısmında ise 600 farklı bitki türü ve 8 bini aşkın bitki yer alıyordu. Tesisin işletmecisi olan özel şirket, ziyaretçi girişlerini tamamen durdurdu.

ZİYARETÇİ GİRİŞİ DURDU

Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlarla ilgili süreç ise netlik kazandı. İçerideki hayvanlar, Türkiye’nin değişik kentlerinde yer alan diğer hayvanat bahçelerine nakledildi.

ALANIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Hayvanat bahçesinin bulunduğu geniş alanın nasıl değerlendirileceği konusunda henüz bir karar verilmiş değil.

