Spor

Darphane’den Galatasaray’a Özel Para: 5 Bin Adet Hazırlanıyor

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GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU VE HATIRA PARASI ÜRETİMİ

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 3. kez ve toplamda 25. kez şampiyonluk yaşamış durumda. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu özel başarıyı kutlamak amacıyla hatıra parası üretmek için çalışmalara başlamış. Sanatçı Birsen Kendirci’nin tasarımını üstlendiği hatıra parası, 925 ayar gümüşten imal ediliyor. Beş bin adet basılacak bu para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü ile Galatasaray yazarken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer alıyor. Basılan hatıra parasının üretimi Anadolu Ajansı tarafından görüntülenmiş.

YILDIZ’DAN AÇIKLAMALAR

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değerine sahip parayı bastıklarını belirtti. Yıldız, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bu hatıra parasını hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5’leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu.” dedi. Üretim sürecinin tempolu geçtiğini vurgulayan Yıldız, “Genelde bu tarz süreçler en az 3 ay alıyor. Ancak bu parayı piyasaya sunabilmek için yoğun bir tempo ile çalıştık.” diye ekledi. Yaklaşık 15 günlük bir süre içinde tasarımın tamamlanıp satışa sunulacağını belirtti.

PARANIN TASARIMI VE NEDENİ

Sanatçı Birsen Kendirci, hatıra parayı tasarlarken Galatasaray taraftarı olduğunu ve şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını ifade etti. Kendirci, “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına aslan figürünü kullandık. Aslan, gücü simgeler. Güçlü ve ihtişamlı durması için aslan figürünü tercih ettik.” dedi. Kendirci, tasarımın özenle hazırlandığını ve taraftarlığın duygusunu içten benimsediğini belirtti. Hatıra paranın sertifikasında ismi yer alacağı için gururlu olduğunu ifade eden Kendirci, “Satın alan kişilere sertifika verilecek. Üzerinde paranın görselleri, teknik özellikleri ve tüm futbolcuların isimleri bulunacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

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