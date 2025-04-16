Datça’da Hayvanlara Karantina Önlemleri Alındı

DATÇA’DA MAVİ DİL HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Muğla’nın Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi’nde bir oğlakta görülen burun akıntısının ardından yapılan incelemeler, hayvancılığı tehdit eden “mavi dil hastalığı”nın varlığını ortaya koydu. Laboratuvar testleri ile kesin teşhis konmasının ardından, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla ilçe genelinde sıkı karantina önlemleri hayata geçirildi.

40 GÜN BOYUNCA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPALI

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ilçeye giriş ve çıkışları 40 gün süreyle durduruldu. Bu süreç boyunca tüm hayvancılık faaliyetleri kontrol altında tutulacak ve olası yayılım riskine karşı ilçe genelinde gözlem ile tarama çalışmaları gerçekleştirilecek.

İNSAN SAĞLIĞINA TEHLİKE YARATMAYACAK

Uzmanlar, mavi dil virüsünün insanlara bulaşmadığını vurguladı, ancak bunun hayvanlar arasında sivrisinekler ve kan emici bitler aracılığıyla hızla yayılabildiğini belirtti. Hastalığın özellikle küçükbaş hayvanlarda ciddi kayıplara yol açmanı ihtimali olduğunu ifade eden uzmanlar, bu nedenle alınan tedbirlerin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

HAYVAN SAHİPLERİNE UYARI

İlçedeki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara çağrıda bulunan yetkililer, burun akıntısı, yüksek ateş ve iştahsızlık gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Karantina sürecinin titizlikle sürdürüleceği ve bölgedeki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.