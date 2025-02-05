David Beckham İstanbul’da Özel Etkinlikte Buluştu

david beckham türkiye’de

Futbol dünyasının efsane ismi olan David Beckham, spor markası adidas’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Bu ziyaret sırasında Beckham’a oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Kim Turnbull eşlik etti. Beckham, ilk olarak Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve spora teşvik amacıyla Kızlar Sahada “İlk Takımım” projesine katılan kız çocuklarıyla Beşiktaş Hakkı Yeten tesislerinde bir araya geldi.

David Beckham, etkinlikte “Çocukken de Manchester United’da oynamak, profesyonel bir futbolcu olmak ve ülkemi temsil etmek istiyordum. Hayallerimi gerçeğe dönüştürmek için çok çalıştım, sevdiğim bir şeyi yaptım ve hâlâ her gün futbol oynamayı özlüyorum” şeklinde konuştu. Kadın-erkek eşitliğine verdiği önemi de ifade eden Beckham, “3 oğlum, bir kızım var. Kızımın da oğullarımın da eşit şartlarda olmasını istiyorum. Genç kızları güçlendirmeye çok önem veriyorum” dedi.

İstanbul’a en son 2003 yılında geldiğini belirten ünlü futbolcu, “İstanbul’a en son 2003 yılında Manchester United’la gelmiştim. İstanbul’a geri geldiğim için çok mutluyum” diye ekledi. Beckham’ın Türkiye ziyareti, futbolseverler ve kız çocukları için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor.