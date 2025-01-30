Davut Güloğlu: Pişmanlıklarım Manşet Olurmuş

PİŞMANLIKLAR VE OLMAZSA OLMAZLAR

Şarkıcı, “Bir pişmanlığınız var mı?” sorusuna yanıt verirken, “Yaşadığım pişmanlıklar vardır, söylesem manşet olur. Bunların bazılarını da söyleyip insanları köpürtmek istemem. Pişmanlıklar insana olgunluk katar. Hayattan ders aldık. Hayatımın kitabını yazıyorum, belki oradan öğrenirsiniz. Açık açık isimleri de yazıyorum. Saklamam.” dedi. Bu ifadeleriyle geçmişteki hatalarına dair bir olgunluk gösteriyor.

UNKAPANI’NIN CANLANMASI

Güloğlu, Unkapanı’nın yeniden canlanması gerektiğine dikkat çekti ve “Gerçekten müzik işini bilenler geri gelmeli” diyerek, sektördeki deneyimli isimlerin yer almasının önemini vurguladı. Müzik sektörünün eski parlak günlerine dönmesi için bu adımın atılması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca, şarkıcı, 90’ların sonunda popüler hale geldiğinde isim haklarını para vererek satın aldığını açıkladı. Bu, onun kariyerindeki önemli bir dönüm noktası ve müzik işine olan bağlılığını gösteriyor.