More
Gündem

Davut Güloğlu: Pişmanlıklarım Manşet Olurmuş

davut-guloglu-pismanliklarim-manset-olurmus

PİŞMANLIKLAR VE OLMAZSA OLMAZLAR

Şarkıcı, “Bir pişmanlığınız var mı?” sorusuna yanıt verirken, “Yaşadığım pişmanlıklar vardır, söylesem manşet olur. Bunların bazılarını da söyleyip insanları köpürtmek istemem. Pişmanlıklar insana olgunluk katar. Hayattan ders aldık. Hayatımın kitabını yazıyorum, belki oradan öğrenirsiniz. Açık açık isimleri de yazıyorum. Saklamam.” dedi. Bu ifadeleriyle geçmişteki hatalarına dair bir olgunluk gösteriyor.

UNKAPANI’NIN CANLANMASI

Güloğlu, Unkapanı’nın yeniden canlanması gerektiğine dikkat çekti ve “Gerçekten müzik işini bilenler geri gelmeli” diyerek, sektördeki deneyimli isimlerin yer almasının önemini vurguladı. Müzik sektörünün eski parlak günlerine dönmesi için bu adımın atılması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca, şarkıcı, 90’ların sonunda popüler hale geldiğinde isim haklarını para vererek satın aldığını açıkladı. Bu, onun kariyerindeki önemli bir dönüm noktası ve müzik işine olan bağlılığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Kan Davası İddiasıyla 6 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Tuncay Tatlı'nın silahlı saldırı sonucu ölümünün ardından 6 şüpheli tutuklandı. Olayın kan davası nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Flaş

Belçim Bilgin Annem Ankara’ya Katılıyor!

Kanal D'nin popüler dizisi Annem Ankara'nın son bölümündeki gerilim doruk noktasına ulaştı. Hasan ve Nazan'ın tehlikeleri devam ederken, Belçim Bilgin yeni sezona katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.