Dayı 2, Haftanın Gişe Rekortmeni Oldu

DAYI 2: BİR ADAMIN HİKÂYESİ FİLMİ REKOR KIRIYOR

Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın ortak çalışması olan ve Uğur Bayraktar’ın yönettiği “Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi” filmi, başrolünde Ufuk Bayraktar ile büyük bir başarıya imza atıyor. Film, açılışının 80 binden fazla izleyiciyle rekor kırarak hafta birincisi olmayı başardı. Uğur Bayraktar’ın yönetimindeki bu film, dramatik kurgusu ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

MÜKEMMEL KADRO VE GÜÇLÜ HİKÂYE

“Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi” filminde Ufuk Bayraktar’a birçok başarılı oyuncu eşlik ediyor. Bu oyuncular arasında Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin gibi isimler bulunuyor. Film, güçlü hikayesiyle sinema tarihine adını yazdırmayı hedefliyor. Sinema izleyicileri, bu yapımının gücünü ve kalitesini daha fazla vurguladıkça, film sektörü içerisindeki yerini sağlamlaştırıyor.