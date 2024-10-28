“Dede Mirası Değirmende Geleneksel Un Öğütme”

KORGAN’DA DEĞİRMEN MİRASINI SÜRDÜREN AİLE

Ordu’nun Korgan ilçesinde 49 yaşındaki Selahattin Bol, eşiyle birlikte üçüncü kuşak olarak dede mesleği değirmenciliği devam ettiriyor. İlçenin Çamlı Mahallesi’nde bulunan ahşap tek taşlı su değirmeni, uzun yıllar önce Selahattin Bol’un dedesi Salih Bol tarafından işletilmeye başlanmış. Salih Bol’un 1952’de vefat etmesinin ardından 5 çocuğu bu mesleği sürdürmüş. Selahattin Bol, babası Salim Bol ile birlikte küçük yaşlardan itibaren değirmende çalışarak bu sanatı öğrenmiş. Yıkılan değirmenin yerine yapılan yeni betondan yapıda un öğütüyor. Üç çocuk babası Bol, yaşadığı bu mirasın nesilden nesile geçerek geldiğini dile getiriyor. “Tahminlerime göre değirmenin kuruluşu 136 yıl önceye dayanıyor.” diyen Bol, ahşap değirmenin yıllar içinde çürüyerek yıkıldığını ve yeniden inşa edildiğini belirtiyor.

BİR DÖNEMİN SONUNA TANIKLIK EDİYOR

Bol, geçmişte babası ve amcalarının değirmeni 15 günlük periyotlarla işletmekte olduğunu ifade ediyor. “Sırası gelen 15 gün boyunca değirmende bekliyordu. Şimdi artık o şekilde devam etmiyor. Bana kaldı, benim dışımda ilgilenen yok.” diyor. Yaklaşık 30 yıldır değirmenin bakım ve onarımlarını üstlendiğini belirten Bol, dedesinin mirasını sürdürebilmek için elinden geleni yapacağını vurguluyor. Değirmenin bulunduğu ırmak ise Keş Deresi. Bol, bu dere üzerinde 18 değirmenden sadece birinin kaldığını, diğerlerinin kapandığını kaydediyor. “Burası dedemizin mirası olduğu için babamızın yanında öğrendiğimiz değirmene bakıyoruz. Görmediğimiz, tanımadığımız dedemizin mirasına sahip çıkıyoruz. Bundan da gururluyum, mutluyum.” diye ekliyor.

EŞİYLE BERABER MESLEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Selahattin Bol’un eşi Türkan Bol da 29 sene önce evlendiğini ve o günden itibaren değirmencilik mesleğinde yer aldığını söylüyor. Bu aile geleneğinin nesilden nesile aktarıldığı, hem duygusal hem de kültürel bir bağ oluşturduğu dikkate değer bir durum. Selahattin Bol’un ve eşinin bu mirası yaşatmada gösterdiği çaba, yerel kültürün devamlılığı açısından büyük önem taşıyor.