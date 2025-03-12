DEM Heyeti Siyasi Parti Turlarına Devam Ediyor

DEM PARTİ HEYETİ SİYASİ PARTİ TURUNA BAŞLADI

DEM Parti heyeti, İmralı’dan PKK’ya yapılan ‘kendinizi feshedin’ çağrısının ardından siyasi parti ziyaretlerine başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi’ni ziyaret etti. Ayrıca, heyetin siyasi parti turu bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam ediyor. 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis’te MHP ve AK Parti ile görüşmeleri gerçekleştirecekler.

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

DEM heyetiyle görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un sürece dair inisiyatif alması gerektiğini belirtti. Özel, “Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin TBMM’dir. Bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. 3 önerimiz var. Demokrasi demorkasi demorkasi. Bunun dışında bir önerimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

IMRALI ÇAĞRISI VE YPG’YE YANSIMALARI

Bakırhan’a İmralı’nın çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığı soruldu. Bakırhan, oturumda bu konudaki görüşünü, “SDG kendisiyle ilgili karar alır. Kendisini bağımsız bir siyasi oluşum olarak değerlendiriyor. Bağımsız olarak gören siyasi gruba bir şey dememiz doğru değil” şekilde belirtti. Hükümetin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili Meclis Başkanı Kurtulmuş da açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM’deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiğinde biz de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek” diye konuştu.