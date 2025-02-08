DEM Parti’den Açıklama: ‘Öcalan Yol Haritası’

BAHÇELİ’Yİ TAKİP EDEN SÜREÇ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrının ardından, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı’ya iki ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, önemli açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN’IN YOL HARİTASI

Bakırhan, “Öcalan yol haritasını hazırlıyor” sözleriyle dikkat çekti ve “Tarihi bir süreçten geçiyoruz” ifadesini kullandı. Bakırhan, “Öcalan, barışın yol haritasını hazırlıyor. Onurlu bir mücadelenin yol haritasını hazırlıyor. Öcalan yalnızca Kürtler için değil, Türkiye’de yaşayan tüm kimliklerin eşit yurttaş olması için yol haritası hazırlıyor” diyerek, bu sürecin önemine vurgu yaptı.