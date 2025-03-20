Dem Parti’den İBB’ye Destek Ziyareti

DEM PARTİ’NİN İBB ZİYARETİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından bugün İBB’yi ziyaret ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, saat 14.00’te gerçekleştireceği ziyarette yaşanan sürece ilişkin tepkilerini iletecek. Parti, bu ziyaret sonrasında atacağı adımları kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

YARGI ELİYLE SİYASİ DARBE VURGUSU

DEM Parti, dün Diyarbakır’da düzenlenen Olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından bir basın açıklaması yaptı. Hatimoğulları, İmamoğlu ve yüzü aşkın kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonları eleştirerek, “Bu yaşanan süreci asla kabul etmediğimizi, yargı eliyle gerçekleşen bir siyasi darbe olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi. Ayrıca, Nevruz kutlamalarında bu operasyonlara karşı tepkilerini gösterdiklerini de hatırlattı.

KENT ULAŞIMINA DİKKAT

Hatimoğulları, “kent uzlaşısı” operasyonuna ilişkin sorular üzerine, sürecin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yönelik operasyonla başladığını belirtti. “Akabinde kent uzlaşısı kapsamında çok sayıda insanımıza HDK dosyası açılarak tutuklandığını biliyoruz. İçinde belediye meclis üyelerinin olduğu çok sayıda insan, bunu kabul etmek mümkün değil” ifadesini kullandı. Hatimoğulları, savcılığın yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile ilgili dosyaların “kent uzlaşısı”na bağlanmak istendiğini belirterek, “Bir kent uzlaşısına dava açıldığını ilk kez görüyoruz. Hem Türkiye’de hem de dünyada uzlaşmaya dava açıldığını görüyoruz. Uzlaşmaya dava açan bir anlayış asla demokrasiyi temsil edemez” şeklinde konuştu.