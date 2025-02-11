Dem Parti’den Öcalan Çağrısı Açıklaması

DEM PARTİSİ GÜNDEMDE

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrı hakkında “15 Şubat’a yetişmeyebilir, Şubat ayı içerisinde gerçekleşir.” sözlerini kullandı. Daha önce, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın önümüzdeki günlerde silah bırakma çağrısı da içeren tarihi bir açıklama yapma hazırlığında olduğunu belirtmişti.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Kritik süreç, 22 Ekim’de başlamıştı. DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilk görüşmeyi 28 Aralık’ta gerçekleştirdi. O görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz.” ifadesi dikkat çekti. Öcalan, görüşmenin ardından 7 maddelik bir mesaj paylaşarak, çağrı yapma hazırlığında olduğunu belirtti. Ayrıca, heyet, parti liderleriyle mecliste de görüşmeler gerçekleştirmişti. İkinci görüşme ise 23 Ocak’ta yapıldı. Görüşme sonrası duyurulan açıklamada Öcalan’ın gerekli çalışmaları sürdürdüğü vurgulanarak, “Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır.” denildi.