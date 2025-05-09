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DEM Parti Duyurdu: PKK Kongresi An Meselesi

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GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALAR YAPTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme yönelik önemli bilgiler paylaştı. PKK’nın kongresinin düzenlenmesinin artık an meselesi olduğuna dikkat çeken Doğan, “Her an duyurabilir.” ifadesini kullandı.

KAZA HABERLERİ ÜZERİNE DE DEĞERLENDİRME YAPTI

Van Milletvekili Pervin Buldan’ın, İtalya’nın Roma şehrinde trafik kazası geçirdiğine dair çıkan haberleri doğrulayan Doğan, kazayı suikast girişimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Doğan, “Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullanan, aracı ters yöne girdiği için kaza gerçekleşti. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası.” diye konuştu.

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