Dem Parti Heyeti İmralı Adası’na Ziyaret Gerçekleştirecek

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

‘Terörsüz Türkiye’ süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde kararlılıkla ilerliyor. Süreç boyunca atılan adımlar dikkatle takip edilirken, yeni bir gelişme gündeme geldi.

DELEGASYON İMRALI’YA GİDECEK

Parti İmralı Heyeti üyeleri, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme amacıyla İmralı Adası’na gitmeye hazırlanıyor. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un yer alacağı biliniyor.

CUMHURBAŞKANINA ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

İmralı Heyeti, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ ZİYARET TARIHI 2 ARALIK’TI

DEM heyetinin, İmralı Adası’na gerçekleştirilen son ziyaret, 2 Aralık 2025 tarihinde yapılmıştı. Bu ziyaretin ardından resmi bir açıklama da yapılmıştı.