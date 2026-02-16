Dem Parti Heyeti İmralı Adası’na Ziyaret Gerçekleştirecek

dem-parti-heyeti-imrali-adasi-na-ziyaret-gerceklestirecek

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

‘Terörsüz Türkiye’ süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde kararlılıkla ilerliyor. Süreç boyunca atılan adımlar dikkatle takip edilirken, yeni bir gelişme gündeme geldi.

DELEGASYON İMRALI’YA GİDECEK

Parti İmralı Heyeti üyeleri, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme amacıyla İmralı Adası’na gitmeye hazırlanıyor. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un yer alacağı biliniyor.

CUMHURBAŞKANINA ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

İmralı Heyeti, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ ZİYARET TARIHI 2 ARALIK’TI

DEM heyetinin, İmralı Adası’na gerçekleştirilen son ziyaret, 2 Aralık 2025 tarihinde yapılmıştı. Bu ziyaretin ardından resmi bir açıklama da yapılmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Taksi Plakası Fiyatları Düşüşe Geçti Ve Vergi Sorunları Başladı

Taksi mali cihazının zorunlu hale gelmesiyle birlikte taksi plakası fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.
Gündem

Araç Bagajındaki 30 Milyon Dolar Hırsızlığına 11 Gözaltı

İstanbul Bakırköy’deki bir lüks sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltı sayısı 11’e ulaştı. Paranın sahibi Bilal Durmaz ifade verdi.
Gündem

Galatasaray Hazırlıklarını Tamamlarken Okan Buruk’tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.
Gündem

YÖK Başkanı Özvar Kontenjanları Azaltacak Programları Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Zonguldak’ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı

Zonguldak'taki bir maden ocağında gerçekleşen göçükte üç işçi mahsur kaldı. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.