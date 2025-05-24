dem-parti-heyeti-mhp-yi-ziyaret-edecek

İMRALI GÖRÜŞMESİ VE SİYASİ PARTİ TURU

DEM Parti İmralı heyeti, geçtiğimiz günlerde İmralı’ya giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından, DEM Parti heyeti üçüncü kez siyasi parti turuna başlamış bulunuyor.

MHP ZİYARETİ PLANI

DEM Parti heyeti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da Milliyetçi Hareket Partisi’ni ziyaret edecek. Görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilecek. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, “Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadeleri yer alıyor.