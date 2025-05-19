Dem Parti Heyeti Siyasi Parti Turu Başladı

HÜKÜMETİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DAİR GELİŞMELER

Hükümetin “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı süreçte önemli gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti heyeti dün, İmralı’ya giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün de heyet, siyasi parti turuna üçüncü kez başladı ve ilk olarak DEVA Partisi ile bir araya geldi. İkinci görüşme ise Saadet Partisi ile planlandı.

HEYETİN KADROSU VE GELECEK GÖRÜŞMELER

DEM Parti heyetinin içinde partinin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile grup başkanvekilleri bulunuyor. Heyet, çalışmalarını yarın da sürdürecek ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme yapacak. Ayrıca, bir sonraki görüşme 23 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi ile gerçekleştirilecek. Ak Parti ve MHP ile de ilerleyen günlerde bir araya gelinmesi planlanıyor.