Dem Parti Heyeti Siyasi Parti Turuna Çıkıyor

GÖRÜŞMELERİN BAŞLANGICI

Hükümetin “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreçte önemli adımlar atılıyor. DEM Parti’nin İmralı heyeti, önceki gün İmralı’ya giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet, bugüne kadar siyasi parti ziyaretlerini başlatarak bu süreci daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELER

DEM Parti heyeti, ilk ziyaretini DEVA Partisi’ne yaptı. Ardından Saadet Partisi ile de bir görüşme yapılması planlanıyor. Heyette, partinin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra grup başkanvekilleri de yer alıyor. Heyetin önümüzdeki günlerde de çalışmalara devam etmesi bekleniyor.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılacak olan görüşme, yarın gerçekleşecek. Ayrıca 23 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi ile de bir görüşme düzenlenecek. AK Parti ve MHP ile ilerleyen günlerde yapılacak olan görüşmeler de süreç içerisinde yer alacak.