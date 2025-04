Dem Parti Heyeti, Tunç ile Görüştü

İKİ PARTİ ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında planlanan görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık problemleri nedeniyle ertelendikten sonra nihayet yapıldı. Görüşmeye Bakan Tunç’un yanı sıra DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli katıldı. Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Koçyiğit, “Öncelikli görüşmemiz Öcalan’ın sağlık koşulları ve tecrit koşulları olduğunu söyledik. Koşulların amasız fakatsız düzenlenmesini söyledik.” ifadelerini kullandı.

HASTA MAHKUMLAR İÇİN TALEPLER İLETİLDİ

Koçyiğit, “İmralı heyeti dışında bazı aydın, yazar ve gazetecilerin adaya gitmesi için talepler dile getirdik” dedi. Ayrıca, “Hasta mahkumlar ve adli tıp raporu alanların tahliyesini söyledik. Covid düzenlenmesinde örgütlü suçları kapsam dışı bırakılmasının olumsuz olduğunu dile getirdik. Sayın bakan bunları not etti. Söylediğimiz her başlığı dikkatli not ettiler. ‘Çalışacağız dediler'” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERİN AKTİĞİ

DEM Parti İmralı Heyeti’nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği bilgisi de dikkat çekti. Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle daha sonra ertelendi.

HASTA TUTUKLULARLA İLGİLİ TALEPLER GÜNDEMDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu’na katıldıktan sonra basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki sorularını yanıtladı. Tunç, “Hasta tutuklularla ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor” dedi.