Dem Parti İmralı Heyetiyle Bugün Görüşme

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN GÖRÜŞME

Terörsüz bir Türkiye için atılan adımlar devam ediyor. Bu bağlamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in hastalığı nedeniyle ertelenen görüşme için yeniden başvuru yaptı.

GÖRÜŞME TARİHİ AÇIKLANDI

Parti adına açıklama yapan Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşeceğini belirtti. Planlanan tarih ise belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti görüşmesi, bugün saat 10.30’da yapılacak.

Pervin Buldan, hastanedeki yoğunluğu gerekçe göstererek görüşmeye katılamayacak. Ancak görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak. Oluç, Halk TV’de gerçekleştirdiği bir programda, toplantıya DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile Hukuk Komisyonu Sözcülerinin de katılacağını duyurdu. Görüşmede, Meclis’e geleceği planlanan yargı paketlerine dair DEM Parti’nın hazırlıkları ve talepleri ele alınacak.