Dem Parti İmralı’ya bu hafta gidiyor

MECLİS TOPLANTISI YEKİNLİYOR

Meclis’te “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” bu hafta yeniden toplanacak. Komisyon kurulduğundan bu yana İmralı ziyaretleri yapılamıyordu ve bu durum üzerine DEM Parti’den zaman zaman eleştiriler geliyordu. DEM Parti İmralı Heyeti’nin bu hafta İmralı’ya gitmesi bekleniyor. En son görüşme 25 Temmuz’da gerçekleşmişti ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin çarşamba veya perşembe günü yapılması planlanıyor.

ÝLGİNÇ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Terörsüz Türkiye sürecinde en belirgin adım, 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin sınırları içindeki Süleymaniye kentinde atılmıştı. Burada 30 PKK’lı silahlarını teslim etmişti. Silah bırakan kişiler arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer alıyordu.

BAHÇELİ’DEN ÇAĞRI

Bu süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki çağrısıyla başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında; “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” ifadelerini kullanmıştı. Devlet Bahçeli daha sonra DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmesi için izin verilmesine yönelik bir çağrı da yaptı.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME SÜRECİ

27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu. Bir gün sonra İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından DEM Parti’den yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu ifade edilerek, “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denildi. Heyet, bu görüşmeden sonra İmralı’da başka görüşmeler de yaptı.

ÖCALAN’IN MEKTUBU OKUNDU

Şubat ayının son bölümünde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın mektubu İstanbul’da bir otelde okundu. Öcalan, mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu. Öcalan, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.