Dem Parti İmralı’ya Yeniden Gidiyor

MECLİS’TE YENİ TOPLANTILAR

Meclis’te terörsüz Türkiye çalışmaları çerçevesinde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” bu hafta bir kez daha toplanacak. Komisyonun kurulmasından bu yana İmralı ziyaretleri yapılmamıştı. DEM Parti’den bu duruma yönelik zaman zaman eleştiriler geliyordu. Bu hafta DEM Parti İmralı Heyeti’nin İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Heyetin en son görüşmesi 25 Temmuz’da gerçekleşmişti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan heyet, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda görüşecek. Görüşmenin çarşamba veya perşembe günü olması planlanıyor.

EN SOMUT ADIM ATILDI

Terörsüz Türkiye sürecinde atılan en somut adım 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde gerçekleşti. Burada 30 PKK’lı silahlarını bıraktı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer alıyordu.

SÜREÇ BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Bu süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki çağrısı ile başladı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi yolunda çağrı yaptı.

ÖCALAN’LA 4,5 YIL SONRA GÖRÜŞME

27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu. Bir gün sonra DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası DEM Parti’den yapılan açıklamada sürecin başarısının en önemli zeminini TBMM’in oluşturduğuna dikkat çekildi ve “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denildi. Heyet, bu görüşmenin ardından İmralı’da başka görüşmeler de yaparak süreci devam ettirdi.

ÖCALAN’IN MEKTUBU OKUNDU

Şubat ayının sonlarına gelindiğinde, Abdullah Öcalan’ın bir mektubu İstanbul’da bir otelde okundu. Öcalan, terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu ve “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.