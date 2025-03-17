Dem Parti’nin AK Parti Ziyareti Anlamlı Geçti

DEM PARTİSİ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısının ardından başlatılan DEM Partisi siyasi parti ziyaretleri sürüyor. İkinci tur çerçevesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) ziyaret etti.

GÖRÜŞMEYE KATILANLAR

AK Parti heyetinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. DEM Parti heyetinde ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit görev aldı. Görüşme sonrasında AK Parti’den yapılan açıklamada, “Dostane samimi bir sohbet yaptık. Karşılıklı değerlendirmelerimizi ilettik” denildi.

MHP ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEM Parti İmralı heyeti, Meclis’te MHP grubunu da ziyaret etti. Saat 11.00’de başlayan görüşme bir saat sürdü ve görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunuldu. Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dilekleri iletildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini ifade etti.

BAHÇELİ’DEN DESTEKLERİ TAKDİRE ŞAYAN AÇIKLAMA

Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almadı, ancak görüşme öncesinde yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur” diyerek sürece dair önemli mesajlar verdi. “DEM Parti heyetinin siyasi partilerle görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelmiştir” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERDEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TV 100 yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşme öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Güler, “Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi, PKK’nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi, demokratik siyasete katılması. Çağrı bu.” şeklinde konuştu. Bakırhan ise, “Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir ve bu sürecin bazı gerekleri var” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. Erdoğan’ın “görüşürüm” mesajının ardından DEM Parti randevu talep etti. Heyette yer alan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı’nın Sırrı Süreyya Önder’e, “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var” dediğini aktardı.