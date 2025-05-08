Dem Parti, Sırrı Süreyya Önder’e Suikast İddiasını Doğruladı

SUİKAST İDDİALARI ONAYLANDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 3 Mayıs 2025’te çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast iddialarını doğruladı. 8 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 2 Nisan 2025’te Önder’in aracında, sol arka lastiği patlatabilecek keskin bir demir düzenek bulunduğu belirtildi. Olayın resmi mercilere bildirildiği ancak soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşılmadığı ifade edildi.

KESKİN DÜZENEK ORTAYA ÇIKTI

DEM Parti’nin açıklamasına göre, 2 Nisan 2025’te otopark görevlisi, Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen ses üzerine şüphelenerek aracı servise getirdi. Serviste yapılan incelemede ise aracın sol arka lastiğini patlatabilecek demirden yapılmış bir keskin düzenek tespit edildi. Parti, olayı kendi kurullarına taşıdı ve elde ettiği kanıtlarla birlikte resmi mercilere bildirdi. Açıklamada, “İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırmaya ilişkin henüz net bir sonuç tarafımıza iletilmemiştir” denildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da ambulansla hastaneye kaldırıldı. O tarihten itibaren şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosuyla karşı karşıya kalmıştı. “Aort Diseksiyonu” tanısı konulan Önder’e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimiyle birlikte tek damar baypas ameliyatı uygulandı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastaneden 28 Nisan’da yapılan açıklamada ise Önder’in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı bildirildi. Maalesef Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.