Dem Parti, Sırrı Süreyya Önder İddiasını Doğruladı

SUİKAST İDDİALARI DOĞRULANDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 3 Mayıs 2025’te çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında ortaya atılan suikast iddialarını doğruladı. 8 Mayıs’ta yapılan açıklamada, 2 Nisan 2025 tarihinde Önder’in aracında sol arka lastiği patlatabilecek keskin bir demir düzenek bulunduğu ifade edildi. Olay resmi mercilere bildirildi ancak, soruşturmanın hassasiyeti dolayısıyla kamuoyuna bilgi verilmedi.

ARACINDAKİ DÜZENEK NASIL TESPİT EDİLDİ?

DEM Parti’nin açıklamasına göre, 2 Nisan 2025’te otopark görevlisi, Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen ses nedeniyle şüphelenip aracı servise götürdü. Serviste yapılan detaylı incelemede, sol arka lastiği patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzenek tespit edildi. Parti, durumu kendi kurullarına taşıdı ve elde ettiği kanıtlarla resmi mercilere bildirdi. Yapılan açıklamada, “İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırmaya ilişkin henüz net bir sonuç tarafımıza iletilmemiştir” sözlerine yer verildi.

ÖNDER’İN SAĞLIK SÜRECİ VE VEFATI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulans geldiğinde, Önder’in durumu şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tabloları ile ağırdı. “Aort Diseksiyonu” tanısı konarak, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapıldı. Önder yoğun bakımda tedavi altında kaldı. 28 Nisan’da hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı bilgisi verildi. Ne yazık ki, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.