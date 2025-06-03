Dem Parti Vekilleri Basın Toplantısı Düzenledi

DEM PARTİ MİLLETVEKİLLERİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

DEM Parti’nin milletvekilleri Heval Bozdağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, İbrahim Akın ve Nevroz Uysal Aslan, bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, toplantıda, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yıl içinde faaliyete geçmesi planlanan Mollakara Koza Altın Maden Projesi ile ilgili eleştirilerde bulundu. Bozdağ, altın madenciliğinin işçilerin sağlık sorunlarına yol açtığını ve doğa ile yaşam alanlarına zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, madencilik faaliyetlerinin Mollakara Köyü’ndeki yabani yaşamı tehdit ettiğini savundu.

YARGI PAKETİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenleme hakkında, Genel Kurul’da yasa teklifinin genişletilmesi gerektiğini dile getirdi. Gergerlioğlu, konuya ilişkin olarak “Bunun için sonuna kadar uğraş vereceğiz.” ifadesini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine de değinen Gergerlioğlu, TÜİK’in enflasyonu düşük göstermeye çalıştığını iddia etti.

İŞÇİ GREVİNE DESTEK

İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin 6 gündür süren grevinin yaklaşık 23 bin çalışanı etkilediğini belirtti. Akın, “Bu grevi yapan işçiler neredeyse öteki haline getirilmeye çalışılıyor. Her türlü ırkçı saldırılara maruz kalıyorlar.” dedi. Aynı zamanda, işçilerin talep ve beklentileri hakkında bilgi vererek, “Eşit işe eşit ücret istiyorlar. Aynı mekanda, aynı işi yapan insanların birisi 50 bin, diğeri 40 bin alıyor. Arada farklar var. Bu farkın giderilmesini istiyorlar.” şeklinde konuştu.

CEZASIZLIK VE ADALET DUYGUSUÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 10. Yargı Paketi’ni eleştirerek bu düzenlemenin cezasızlık algısını ortadan kaldırmayacağını ve toplumdaki adalet duygusunu sağlamayacağını iddia etti. Aslan, bu noktada, yargı reformlarının gerekliliğine vurgu yaptı.