Ehliyet Yaşında Avrupa Modeli Geliyor

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA YENİ TRAFİK EYLEM PLANI

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kaza oranlarını düşürmek için kapsamlı bir eylem planı üzerinde son düzenlemeleri yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen bu düzenleme taslağının detayları yavaş yavaş kamuoyuyla paylaşılıyor. Hazırlanan plan, yalnızca trafik ihlallerine yönelik cezaların artışını değil, aynı zamanda sürücü belgelerine dair önemli yenilikleri de kapsıyor. Bu değişikliklerin, trafikte daha güvenli bir ortam yaratmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

EHLİYET YAŞI DÜZENLEMESİ

Yeni eylem planında dikkat çeken maddelerden biri, sürücü ehliyetleri için önerilen yaş düzenlemeleri. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yakın zamanda tartışılan ve trafik kazalarını azaltmayı amaçlayan model, 75 yaş üzerindeki sürücülere ehliyet verilmesi için belirli şartların öngörülmesini içeriyor. İçişleri Bakanlığı, bu modeli de gündemine almış durumda. Türkiye’de mevcut sistem gereği, 65 yaşını dolduran sürücüler, ehliyetlerini kullanabilmek için her üç yılda bir sağlık kontrolünden geçmek zorunda. Bu süre, 80 yaşını aşan sürücüler için ise iki yıla düşürülmüş durumda.