Dem Parti’ye Yeni Anayasa Açıklaması Yapıldı

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ YENİ ANAYASA YERİNE GEREKENİ VURGULADI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısını değerlendirdi. Doğan, “Yeni anayasa konusunda DEM Parti’nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık. Türkiye’nin evet yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Kimsenin sanırım itirazı da yoktur.” diye konuştu.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULMASI KONUŞULDU

Doğan, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreçte, Meclis’te bir komisyon kurulmasının önemine dikkat çekti. “Tüm siyasi partilerin toplandığı veyahut başlangıç aşaması olarak, siyasi parti yetkililerinin, grup başkanvekillerinin toplandığı bir buluşma yapılabilir.” diyen Doğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu komisyona başlangıç yapabileceğini ifade etti.

YASAL DÜZENLEMELER İÇİN BEKLENTİLER ARTTI

Doğan, terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine dair beklentilerini de dile getirdi. 10’uncu Yargı Paketi’ne işaret eden Doğan, “Bizim beklentilerimiz, bilinen beklentiler açıkladık. Bu talepler ne kadar karşılık bulur, 10. Yargı Paketi’nde nasıl karşılık bulur… Bize ulaşan bilgi yok. Bayramdan önce hızla adım atılmasını bekliyoruz.” diye belirtti.

GÖRÜŞME TAKVİMİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Parti Sözcüsü Doğan, AK Parti ve MHP ile görüşme takviminin henüz kesinleşmediğine vurgu yaptı ve iki görüşme için de önümüzdeki haftayı işaret etti.