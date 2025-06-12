Gündem

“Demet Evgar’dan Ferdi Zeyrek’in Ailesine Taziye.”

demet-evgar-dan-ferdi-zeyrek-in-ailesine-taziye

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde havuzunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Ciddi şekilde yaralanan Zeyrek, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve 9 Haziran’da hayata veda etti. Ölüm haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Zeyrek’in cenaze törenine ise binlerce kişi katıldı.

TAZİYE TÖRENİNDE YOĞUN İLGİ

Manisa’daki Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziye töreni, üçüncü gününde de birçok kişiyi ağırladı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak, Zeyrek’in ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Başsağlığı dilemek isteyenler, salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yüzlerce sanatçı ve siyasetçinin katıldığı törene Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar da iştirak etti. Evgar, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve Özgür Özel’e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Gözyaşları içerisinde Evgar, zor günler geçiren Nurcan Zeyrek’e sarılarak onu teselli etti. O anlar, kameralara duygusal bir şekilde yansıdı.

ÖNEMLİ

Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.
Dünya

BİrLeŞmİŞ mİlLetLeR (Bm) GeNel KuRuLu’Nda GazZe TaSaRı KaBuL EdILdI

BM Genel Kurulu, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için sınırların açılmasını talep eden tasarıyı 149 oyla kabul etti, yalnızca 12 ülke karşı çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.