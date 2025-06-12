“Demet Evgar’dan Ferdi Zeyrek’in Ailesine Taziye.”

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde havuzunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Ciddi şekilde yaralanan Zeyrek, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve 9 Haziran’da hayata veda etti. Ölüm haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Zeyrek’in cenaze törenine ise binlerce kişi katıldı.

TAZİYE TÖRENİNDE YOĞUN İLGİ

Manisa’daki Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziye töreni, üçüncü gününde de birçok kişiyi ağırladı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak, Zeyrek’in ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Başsağlığı dilemek isteyenler, salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yüzlerce sanatçı ve siyasetçinin katıldığı törene Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar da iştirak etti. Evgar, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve Özgür Özel’e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Gözyaşları içerisinde Evgar, zor günler geçiren Nurcan Zeyrek’e sarılarak onu teselli etti. O anlar, kameralara duygusal bir şekilde yansıdı.