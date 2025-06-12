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“Demet Evgar, Ferdi Zeyrek’in Ailesine Taziye”

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FATİH SERGİ SALONU’NDA TAZİYE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzu tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Ciddi şekilde yaralanan Zeyrek, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 9 Haziran’da hayata veda etti. Ölüm haberi, sevenlerini derinden üzdü. Zeyrek’in cenaze törenine, binlerce insan katılım gösterdi.

UZUN KUYRUKLAR VE TAZİYELER

Manisa’da Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen taziye töreni, üçüncü gününde de thousands of attendees welcomed. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etmek üzere bu etkinlikte yer aldı. Başsağlığı dilemek isteyen birçok kişi, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ÜNLÜ İSİMLER DE ORADAYDI

Törene, yüzlerce sanatçı ve siyasetçi katıldı. Bunlar arasında Manisalı ünlü oyuncu Demet Evgar da bulunuyor. Evgar, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarını tutamayan Evgar, zor günler geçiren Nurcan Zeyrek’e sarılarak acılı kadına teselli verdi. Bu anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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