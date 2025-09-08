Demir Cevheri Fiyatları Zirve Yaptı

PİYASALARIN YÜKSELİŞİ

Çin’de demir cevheri vadeli işlemleri, Eylül ayının ikinci haftasında ton başına 790 Çin Yuanı’na çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bu durum, piyasaların Çin’in önemli çelik üretim merkezlerindeki görünüm değerlendirmeleriyle gerçekleşti. Ayrıca, Çin’deki askeri geçit töreninin sona ermesinin ardından, yetkililerin kirlilikle mücadele için uygulanan üretim kesintilerini kaldırabileceği beklentisi, fırınların daha yüksek demir cevheri alımına yönelmesine neden oldu.

Çin hükümetinin, üretimciler arasındaki deflasyonist baskılarla başa çıkma çabası çerçevesinde sektördeki kapasiteyi azaltma sözü vermesi, çelik üreticilerinin marjlarını iyileştirdi. Bu iyileşme, cevher madencilerini talep fiyatlarını artırmaya yöneltti. Ayrıca, Ağustos ayında demir cevheri ithalatı, aylık yüzde 1,3 artışla 105 milyon tonun üzerine çıktı.

Ancak, parasal büyüklükler hâlâ kötümser bir seyir izlerken, resmi inşaat PMI endeksi sektörde Ocak ayından bu yana ilk daralmayı yansıtıyor. Bu durum, talep görünümünün zayıf kaldığını gösteriyor. Piyasa koşulları, üretim alanındaki iyileştirmelere rağmen talep açısından sıkıntılar yaşanabileceğine işaret ediyor.