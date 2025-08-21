Demirözler Organize Suç Örgütü Başkanı Yakalandı!

SUÇ ORGANİZASYONUNA YÖNELİK YENİ GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı da dahil olmak üzere, kırmızı bültenle aranan üç suçlunun Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yurtdışına kaçmış ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izinin titizlikle sürdüğünü ifade etti. Yapılan operasyonel iş birliği ile ilgili ülkelerin güvenlik güçleriyle ortak çalışmalara imza atıldığını belirten Yerlikaya, üç kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini vurguladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇLULARIN KAYITLARI

Kırmızı bültenle aranan bu suçluların suç kayıtları dikkat çekiyor. Demirözler Organize Suç Örgütü’nün lideri U.D., “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi toplam 53 adet suç kaydına sahip. Diğer bir suçlu M.S., “Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından kırmızı bültenle aranıyor ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütüyle bağlantılı. S.G. ise “Çocuğu kasten öldürme” suçundan kaynaklı olarak kırmızı bültenle aranıyor.