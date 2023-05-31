Demirtaş aktif siyaseti bıraktı

Cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş, “Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum.” dedi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar. Yarın Artı Gerçek’te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

‘Ben kendi adıma, halkımıza layık bir Politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.’

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle.”

“BAŞKA İSTİFALAR DA BEKLİYORUM”

Demirtaş’ın kararıyla ilgili CNN Türk yayınında konuşan gazeteci Güngör Yavuzaslan, “Her şeyden önce Demirtaş 7 yıldır cezaevinde. HDP eş genel başkanının olması yanında bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayıydı. Burada ilk önce bir güvensizlik var Kemal Kılıçdaroğlu’na. Politikaları eleştiriyor. Demirtaş’ın açıklamasına şöyle bakmak gerekiyor… HDP kilit partidir, HDP’nin destek verdiği partinin seçimleri kazanıyor’ söyleminin çöktüğü, HDP’nin kaybettirdiğinin bir göstergesidir. Demirtaş’ı istifaya kadar getiren bir süreç yaşandıysa, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi ve bunun artçılarıdır. Başka istifalar ve çözülmeler de bekliyorum. Cumhur İttifakı öyle bir seçim kazandık ki karşı tarafın eksikliklerini de ortaya çıkardı. Millet İttifakı açık ya da örtülü HDP kanadıyla bir ittifaka girip seçimi kazanacağını düşündü. Demirtaş avukatları ya da ailesi üzerinden paylaşımlar yaptı. Bunun üzerinden siyaset yaptı. Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerektiğini de bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıklayacak mıydı? Kendilerinin geleceğini Kılıçdaroğlu’na bıraktılar.” dedi.