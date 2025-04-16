“Demirtaş’tan Sırrı Bey’e Mektup”

Sırrı Süreyya Önder’in Rahatsızlığı

Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in kendisini ziyarete geldiği sırada rahatsızlandığını ifade etti. Demirtaş, “Son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı, rengi beyaza kesti, kalbini tuttu” şeklinde konuştu. Demirtaş, mektubunu “Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak. Bunu en çok hak edenlerdensin. Seni seviyoruz can abim.” sözleriyle sonlandırdı.

Ameliyat Süreci ve Yoğun Bakım Durumu

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren bir ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Ameliyat sonrası hastaneden yapılan ilk açıklamada Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’e tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden bir mektup yazdı.

Hapishane Görüşmesi ve Barış Üzerine Söylenenler

Son cezaevi ziyaretinde Sırrı Süreyya Önder aniden fenalaşarak rengi beyaza kesti. Demirtaş, “Telaşlandık, doktor, ambulans çağırmaya yeltendik, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı” dedi. Demirtaş, Ahmet Türk ve Pervin Buldan ile birlikte barışı konuşmanın zorluğu karşısında duygulandıklarını ve “Sırrı Bey geri döndü her zamanki neşesini takınmaya çalışarak, ‘Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok ha!’ dedi” şeklinde belirtti.

Sırrı Bey’in Özverisi ve Umutları

Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in açıklamasını hatırlatarak, “Edine Cezaevi önünde ‘yüreğimiz elimizde geziyoruz’ açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kürt – Türk herkes bilmeli ki Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çiğlik yapmadı” dedi. Demirtaş, Sırrı Bey’in barış yolundaki özverisinin ve çalışmalarının büyük bir değeri olduğunu vurguladı. “Sırrı Bey ayağa kalkacak, bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak” sözleriyle umudunu belirtti.