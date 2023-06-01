Demirtaş’tan HDP çıkışı: Beni aday göstermediniz

Eski Halkların Demokratik Partisi eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’ye adaylıkla ilgili tepkisini dile getirdi.

Seçimde oyu düşen partilerden biri de HDP oldu. O sonuçların ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dün bir açıklama yaptı. Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

14 Mayıs’ta birinci tur, sonrasında ikinci tur seçiminin ardından oy oranını düşüren, seçimi kaybeden partilerin ne yapacağı merak edilirken dikkat çeken açıklama Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan geldi. Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

14 Mayıs seçimlerinde oyu düşen partilerden biri de HDP oldu. Seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP, 2018’deki oy oranının altında bir oy aldı, yüzde 8’de kaldı. Bu sonuca ilişkin parti yönetimine eleştiriler yöneltildi.

Aday çıkarmama kararı, Kılıçdaroğlu’na verilen destek ve bazı adayların tabanda karşılığı olmadığı gibi eleştirilere ilişkin HDP yönetimi ‘Öz eleştiri yapacağız’ açıklamasını yapmıştı. Buna ilişkin toplantı yapan HDP yönetiminin açıklamasında neden oyların düştüğüne ilişkin net bilgiler yer almazken ‘Moralsizliğe, yılgınlığa asla kapılmadan ortaya çıkan tabloyu etraflıca değerlendireceğiz’ ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

HDP’deki seçim değerlendirmesinden sonra en kritik açıklama Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’tan geldi. Demirtaş’ın sosyal medya hesabından bir internet sitesine verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı. O bölümde Selahattin Demirtaş, ‘Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.’ dedi.

Demirtaş, HDP yönetimine 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için hazır olduğunu söylediğini, ancak bunun parti yönetimi tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini söyledi.

CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür’e Aydınlık Gazetesi Yazarı İsmet Özçelik ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“HESAPLAR TUTMADI”

* Aydınlık Gazetesi Yazarı İsmet Özçelik: Demirtaş’ın açıklamasında dikkat çeken nokta ‘Beni aday göstermediniz’. Yani bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadınız diye eleştiriyor ve kendi önerilerinin dikkate alınmadığını dile getiriyor. HDP yönetimine biraz da sitem var. HDP tabanında mevcut yönetime karşı bazı tepkiler oluşmuştu zaten. Demirtaş önümüzdeki süreç için bir hamle yapmış gibi gözüküyor. Kendisini biraz kenara çekerek bir yandan da o sitemlerini bir boyut daha ileri çıkarmış oluyor. Burada ‘politikayı bıraktım’ anlamında bir şey söylemiyor. ‘HDP üyesiyim’ diyor ama ‘Aktif politikayı bıraktım’ diyor. Burada tabi biraz da yenilginin bence etkileri var. Biraz daha içine çekilecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü kendisini çok bağlamıştı.

28 Mayıs’tan sonra hatta 14 Mayıs’tan sonra kısa süre içerisinde çıkacağını düşünüyordu. Tekrar aktif politikaya gireceğini düşünüyordu. Ama hesaplar tutmadı. Bu nedenle de böyle bir çıkış yaptığını sanıyorum.

“HDP İÇERİSİNDE YENİDEN BİR YAPILANMAYA GİDECEK SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇTI”

* Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Coşkun Başbuğ: Şimdi biraz farklılaştı. Ciddi bir düşüş var. O yüzden bugün ikinci bir boyut diye adlandırdım. Bu açıklama gelince ortaya şöyle bir senaryo çıktı, kendi şahsi görüşüm. Zaten HDP içerisinde de bir huzursuzluk vardı. Hakim olan iki grup var. Bir grup Demirtaş’a muhalif. ‘Zaten cezaevinde, aktif siyasette olsa ne olur, olmasa ne olur’ mantığıyla hareket eden bir yapı var. Bir diğer grup ise Demirtaş’ı destekleyenler. Şimdi bu pozisyonda Demirtaş’ın ‘Aktif siyaseti bırakıyorum’ demesinin arka planında siyasetten çekildiği anlamı çıkmıyor. ‘Varım, ama şu an içerisinde her hangi bir dahlim olmayacak’ bunu söylüyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü evvel ki süreçte Demirtaş’ın avukatları vesilesiyle cezaevinden masaya hakaret ettiği, ayar verdiği, masayı yönlendirdiği birçok çıkışını gördük.

Hatta garip ve enteresandır… CHP’nin ilk yaptığı Mersin mitingi Demirtaş’ın talimatıyla yapıldı. ‘Utanmıyorsunuz! Korkak davranıyorsunuz. Çıkın adayınızı açıklayın’ dedi. En sonunda ‘Hiçbir şey bilmiyorsanız miting de mi yapamıyorsunuz’ dedi. Arkasından biz Mersin mitingiyle karşılaştık. Bu tablo içerisinde Demirtaş’ın söylemiş olduğu sözlerde ‘Bu müdahale sürecini sonlandırdım’ diyor. Ama siyasetten çekildiği anlamına gelmiyor.

Bugün yaptığı açıklamayla şunun önünü açtı; HDP içerisinde yeniden bir yapılanmaya gidecek sürecin önünü açtı. Gerekçeleri ortaya koydu.