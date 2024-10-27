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Denetimlerde, Kırmızı Et Ürünlerinde Sıkıntı Var

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DENETİMLERDE KIRMIZI ETTE KANATLI ETİ KULLANIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş gıdalar üretenlere yönelik yaptığı denetimlerde, kırmızı et ürünlerinde kanatlı etinin yaygın olarak kullanıldığı gözlemlendi. Özellikle köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımı dikkat çekti. Şok edici bir başka bulgu ise, sucuk yapımında “mekanik ayrılmış kanatlı eti” bulunması oldu.

MEKANİK AYRILMIŞ ET KULLANIMI YASAK

Mekanizmanın ayrıştırdığı et kullanımı yasa olmasına rağmen bazı işletmelerin maliyetleri düşürmek için bunu tercih ettiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, konuyla ilgili tepkisini dile getirdi. Yardımcı, “Kasaptan alınan kıymadan korkmayın. Piyasada mekanik kıyma adı altında tavuktan yapılan kıymalar var. Soya fasulyesiyle karıştırılıp satılıyor” dedi.

Tüketicilerin hazır kıyma almaktan kaçınmasını isteyen Yardımcı, maliyet düşürmek için kıymada hileye gerek olmadığını vurguladı. “Kasaptan eti görüp makineden çekilerek kıyma alınsın. Hazır kıyma herkese yasak olmalı. Üretim izni veya farklı izinlere sahip yerlerde de yasaklanmalı” şeklinde konuştu. Mekanik kıymanın tavuk kemiğinden, kırıntılarından ve taşlıklarından yapıldığını belirterek, bu ürünleri kullanarak ucuz satış yapanların da bulunduğuna dikkat çekti.

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