Deniz Atıkları Öğrencileri Şaşırttı

DENİZ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonu ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nın iş birliğiyle, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Deniz ve Çevre Kirliliği Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştirildi. Etkinlik, Canik Balıkçı Barınağı sahilinde yapıldı. Programa Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Barış Kaya ve Mustafa Kemal İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN DENİZ ATIKLARINA TEPKİ

Etkinlikte denizden çıkarılan terk edilmiş ağ, plastik şişe, teneke kutu ve araç lastikleri gibi çevreyi tehdit eden atıklar öğrencilere sergilendi. Dalgıçların denizden çıkardığı atıkları gören çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayrıca, deniz dibinden çıkarılan kabuklu deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı bularak, doğayı keşfettikleri gibi doğanın nasıl korunması gerektiğini de öğrendi.

FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Gıda Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, çocukların gördüğü atıklar yüzünden büyüklerinden utandığını dile getirerek, “5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizde yoğun faaliyet gösteren hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hem de Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı olarak özellikle mavi vatanın, yani balıkların merası olan denizlerin kirletilmemesi için 4’üncü sınıf öğrencilerimize her yıl yaptığımız çevre haftası dolayısıyla buradayız. Biraz önce gördünüz, denizlerimizden birçok atık çıkıyor. Çocuklarımız bu duruma bile büyüklerden utandılar. Gelecek süreçte inşallah kimseye bu tür atıkları bırakmayacağız. Bu balıklarımızın daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar, daha fazla olmasını sağlar.” şeklinde konuştu.