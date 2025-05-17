Deniz Çayırlarında Müsilaj Miktarı Arttı

DENİZ ÇAYIRLARINA MÜSİLAJ ETKİSİ İNCELENİYOR

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Marmara Denizi’nde görülen müsilajın deniz çayırlarına etkilerini araştırmak amacıyla Beykoz açıklarında saha çalışması gerçekleştirdi. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, deniz çayırlarının üstünde gördükleri müsilajın, önceki seneden biraz daha fazla olduğunu belirtti. Ayrıca, Beykoz açıklarındaki deniz çayırlarında izleme ve görüntüleme çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Deniz çayırlarının üzerinde müsilaj var. Bu, geçen seneye göre biraz daha fazla.” ifadelerini kullandı.

MÜSİLAJIN YENİDEN GÖRÜNMESİ

Prof. Dr. Öztürk, aralarında bulunduğu bilim insanlarıyla Marmara Denizi’nde yeniden ortaya çıkan müsilajın deniz çayırlarına etkisini incelemek için sabah saatlerinde saha çalışması gerçekleştirdi. Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle hayata geçirilen “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları” projesi kapsamında, Beykoz açıklarında düzenli olarak izlenen deniz çayırlarının son durumu, TÜDAV’a ait olan TÜDAV MARU araştırma gemisiyle yapılan sefer esnasında su altı drone ile görüntülendi. Daha önceden yerleştirilen şamandıra etrafındaki çalışmalarla müsilaj oluşumunun mevcut durumu yerinde gözlemlendi. Su altı görüntülerinde deniz çayırlarının üzerindeki müsilaj net olarak görüldü.

DENEYİM VE GÖZLEMLER

İnceleme ve görüntüleme çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, deniz çayırlarının düzenli olarak izlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Deniz çayırlarının üzerinde müsilaj var. Bu, geçen seneye göre biraz daha fazla.” dedi. Marmara Denizi’nin çok dinamik bir yapı olduğunu kaydederek 10 metredeki deniz çayırlarına odaklandıklarını belirtti.

Prof. Dr. Öztürk, deniz çayırlarının oksijen üreten en önemli bitki türleri arasında olduğunu vurgulayarak, bu türün korunması gerektiğini söyledi. Öztürk, “Buraya gelen müsilaj sadece burada oluşmuyor, Karadeniz’den geliyor. Şile, Riva ve Batı Karadeniz’de müsilaj mevcut. Aynı zamanda Bozcaada ve Gökçeada çevresinde de müsilaj var.” diye konuştu. Beykoz bölgesinin 10 metre derinliğinde, yaklaşık 3 dekara yakın bir alanda deniz çayırlarının var olduğunu, korunmaları için çaba gösterdiklerini belirtti.

OKSİJEN AZLIĞI TEHLİKESİ

Öztürk, Marmara Denizi’nde ve Kuzey Ege’de oksijen azlığının devam ettiğini ve bu bölgeler ile Karadeniz’de de müsilaj bulunabileceğini ifade etti. “Arıtma için hızlı adımlar atmalıyız. Mucize bir çözüm yok. Bu hemen olacak bir iş değil. Güvenilir bilim insanlarının öngörülerine göre, arıtma çalışmaları gerçekleştirilirse, 5 yıl içinde Marmara Denizi yeniden eski haline dönebilir.” şeklinde konuştu.