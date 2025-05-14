Deniz Kazası: Turistler Tekneye Çarptı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi’nde bulunan otelin sahilinde gerçekleşti. Sürat teknesiyle çekilen deniz yatağında, Polonya vatandaşı Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bulunuyordu. Deniz yatağı, parkur iskelesinde yer alan başka bir sürat teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç turist deniz yatağından fırlayıp tekneye çarptı. Olayın ardından sağlık ve sahil güvenlik ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Kamil Arkadıusz B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Su sporları kaptanı H.I. ise sürat teknesini kontrolsüz kullandığı için gözaltına alındı. Şüpheli H.I.’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri devam ediyor.

OLAYIN DEĞERLENDİRMESİ

Kaza sonrası Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sezgin, “Dün çok talihsiz bir olay yaşandı. Bizleri derinden üzdü. Bugüne kadar bu tarz hataların olmaması için Bodrum özelinde Türkiye’nin her yerinde örnek teşkil edebilecek girişimlerde bulunmuşken Bodrum’da bu olayın olması bizleri gerçekten çok üzdü. Su sporları işletmeleri çok yüksek rakamlarla kiraya verilen ticari tarafından bakılan ama güvenlik tarafı ihmal edilen bir boyut.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Tüm işletmeleri genelleyerek konuşmak mümkün değil ama gördüğümüz örnekte olduğu gibi geçtiğimiz yıl da o bölgede buna benzer bir kaza oldu.” diyerek böyle kazaların yaşanmasında eğitim ve ehliyet kriterlerinin yeterince sağlanmamasının etkili olduğunu vurguladı.

SORUMLULUK VE TEKNOLOJİ

Sezgin sözlerine, “Bodrum’da yıllardır faaliyet gösteren işletmelerimizde herhangi bir kaptanımızın böyle bir hataya düşmesi, yanlış bir manevra yapması, sahilde ilk müdahalede bulunan arkadaşların bu kadar beceriksizce davranması olağan bir şey değildir. Sanki bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiydik.” diyerek devam etti. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için su sporları işletmelerini kiraya verenlerin en yüksek güvenliği sağlayan ortakları seçmesi gerektiğine dikkat çekti. “Burada önemli olan insanın can sağlığıdır. İşletmelerin bu noktaya gelmemesi için doğru kararları vermesi tek temennimizdir.” diyen Sezgin, önümüzdeki günlerde cankurtaran semineri açacaklarını da belirtti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.