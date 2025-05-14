Denizde Can Pazarı: Turistler Tekneye Çarptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Dün saat 13.00 sularında, Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi’ndeki bir otelin sahilinde kaza meydana geldi. Sürat teknesiyle çekilen deniz yatağında bulunan Polonya vatandaşları Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47), parkur iskelesindeki başka bir sürat teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 turist deniz yataklarından fırlayarak tekneye çarptı. Olayın ardından sağlık ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Özel bir hastanede tedavi gören Kamil Arkadıusz B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Su sporları kaptanı H.I., sürat teknesini dikkatsiz kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. H.I.’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

KAZA HAKKINDA İFADELER

Olay sonrası Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, yaşanan kazaya dair değerlendirmelerde bulundu. “Dün çok talihsiz bir olay yaşandı. Bizleri derinden üzdü. Bugüne kadar bu tarz hataların olmaması için Bodrum özelinde Türkiye’nin her yerinde örnek teşkil edebilecek girişimlerde bulunmuşken Bodrum’da bu olayın olması bizleri gerçekten çok üzdü.” dedi. Sezgin, su sporları işletmelerinin yüksek fiyatlarla kiralandığını, ancak güvenlik kısmının ihmal edildiğini vurguladı. Ayrıca, “Tüm işletmeleri genelleyerek konuşmak mümkün değil ama geçtiğimiz yıl da o bölgede buna benzer bir kaza oldu.” açıklamasında bulundu.

EĞİTİM VE GÜVENLİK VURGUSU

Sezgin, konuşmasına şöyle devam etti: “Bodrum’da yıllardır faaliyet gösteren işletmelerimizde herhangi bir kaptanımızın böyle bir hataya düşmesi, yanlış bir manevra yapması, sahilde ilk müdahalede bulunan arkadaşların bu kadar beceriksizce davranması olağan bir şey değildir. Sanki bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiydik.” Bu tür kazaların, işletmelerin gerekli eğitim ve ehliyet gibi kriterleri sağlamayan kişiler tarafından işletilmesinden kaynaklandığını belirtti. Sezgin, işletmelerden en yüksek bedeli ödediği için değil, en yüksek güvenliği sağlayan ortak olarak seçim yapmalarını istedi. “Burada önemli olan insanın can sağlığıdır. İşletmelerin konunun bu noktaya gelmemesi için doğru kararları vermesi tek temennimizdir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, cankurtaran semineri düzenleyeceklerini de dile getirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor.