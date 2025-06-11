Denizde Köpek Balığı Alarmı! Plaj Boşaltıldı

DENİZ SEZONUNDA TATMİNLİ HAREKETLİLİK

Mersin’de sıcak havaların etkisiyle deniz sezonu canlanmaya başladı. Tatilciler, bayram tatilini sahillerde geçirmeye yöneldi. Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı sahilinde yaşanan bir olay, kısa süre içinde paniğe yol açtı. Denizde beliren bir karartıyı gören vatandaşlar, bu durumun köpek balığı olabileceğini düşünerek denizi hızla boşalttı.

SURATLARDA KAFASI RAHATLATAN SONUÇ

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı detaylı inceleme sonucunda, söz konusu karartının köpek balığı olmadığı ve bu nedenle tehlikeli bir durumun bulunmadığı anlaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki keşfi, denizde görülen canlının caretta caretta olduğunu ortaya koydu. Bu durum, tatilcilerin içini rahatlattı.