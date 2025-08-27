Gündem

Denize Girmek Yasaklandı: 4 İl Uyarısı

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE DENİZ AKINTILARI SEBEBİYLE UYARILARDA BULUNULDU

Sakarya’da kötü hava şartları ve deniz akıntıları yüzünden vatandaşlar için uyarılar yapıldı. Kaymakamlıkların almış olduğu karara göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, tehlike sinyali olarak bayrakları kırmızıya çevirerek halkı uyarıyor.

ÜÇ İLDE DAHA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kaymakamlıklar, olumsuz hava koşulları ve deniz akıntılarından dolayı bazı plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Alınan kararlar doğrultusunda: Tekirdağ – Saray’da 2 gün boyunca yasak uygulanacak, İstanbul – Arnavutköy’de 3 gün boyunca yasak geçerli olacak, Kırklareli – Vize’de de 3 gün boyunca denize girmek yasaklanmış durumda.

