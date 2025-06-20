Denizli’de 29 Yaşındaki Esra’nın Ölümü

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Kayaköy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairesinde ikamet eden Esra Ekinci, balkonundan düşerek beton zemine çakıldı. Düşmenin ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede ambulansta Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Ekinci’nin sosyal medya hesaplarında emlak ve psikoloji konularında videolar paylaştığı ortaya çıktı. Genç kadının vefatının ardından, cenazesi memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi’nde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.