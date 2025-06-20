Gündem

Denizli’de 29 Yaşındaki Esra’nın Ölümü

denizli-de-29-yasindaki-esra-nin-olumu

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Kayaköy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairesinde ikamet eden Esra Ekinci, balkonundan düşerek beton zemine çakıldı. Düşmenin ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede ambulansta Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Ekinci’nin sosyal medya hesaplarında emlak ve psikoloji konularında videolar paylaştığı ortaya çıktı. Genç kadının vefatının ardından, cenazesi memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi’nde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Çin Neden Savaşa Karşı Sessiz Kalıyor?

Çin, İran'ın önemli bir ticaret ortağı olarak İsrail ile yaşanan gerginlikte sessizliğini sürdürüyor. Uzmanlar, Pekin'in askeri destekten uzak duracağını belirtiyor.
Gündem

Tolgahan T, Bebeği Pencereden Atmaya Çalıştı

Tekirdağ'da bir adam, tartıştığı eşinin evden ayrılmasının ardından 4 aylık bebeğini balkondan atmaktan gözaltına alındı ve ruh sağlığı hastanesine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.